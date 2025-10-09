Kararsızlık ve bilinmezlik için tavsiye verir misin? KPSS 2026

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Bolu'da ailemle yaşıyorum 24 bin maaş kira vermiyorum, mutlu huzurlu olduğum bir işim var

KPSS seneye ve iyi alımlar olacak

Ben kendi şehrimi istiyorum zaten ama şehir dışı tercihi vermek bana ürkütücü yabancı karanlık geliyor

Ama bir yanım da denemedigim için pişman kalabilir

Çünkü bazı hislerim beni yanıltmaz içimdeki ses devam etmem gerektiğini söylüyor

Sen olsaydınız napardınız? İşten, uykudan, sosyal hayattan, sosyal medyadan bana rahat zaman kalıyor ders çalışmak için

Duz memurluk yada mühendislik iki kadrodan da tercih yapabiliyorum

Bana ne soylemek isterdin?

Sınava az kaldı

Ya tamam ya da devam


gurbette memurum kiralar çok yüksek kendi memleketimde iş yok tavsiye veremem ama kendi memleketimde olsam çok mutlu olurdum

