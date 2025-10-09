Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
09 Ekim 2025 21:12
Eş durumu

Tayin geldim, bulunduğum hastanede 1 yılım dolmadı ve yakında nikahım var. Eşim başka bir ilde ve tüm şartları karşılıyor eş durumu yapabilmek için 1 yılı doldurmam mı gerekli yoksa hemen isteyebilir miyim

