09 Ekim 2025 21:21
idare mahkemesi İstinaf İsteminin Kabulüne derse
arkadaşlar Ankara 13. idari dava dairesi karara bağladı "istinaf isteminin kabulü ne" dedi. bundan sonra yapılması gerekenler nelerdir. göreve dönüşüm oldu mu demektir

mustafabilal
Aday Memur
09 Ekim 2025 21:27
mustafabilal
Aday Memur
09 Ekim 2025 21:27
mustafabilal
Aday Memur
09 Ekim 2025 21:27
elifnisam
Aday Memur
09 Ekim 2025 21:47
zaten istinafa biz götürdük Danıştay lehime karar verdiği için dava yeniden görüldü
mustafabilal, 1 saat önce
mustafabilal
Aday Memur
09 Ekim 2025 21:48
ozaman iade ararlar
