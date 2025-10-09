Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İnfaz koruma memuruna saldırı


09 Ekim 2025 23:49
Sayın kayıhan bey. Çorlu yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda çalışan memurlara ağır bir saldırı gerçekleştirildi. bu konuyu haber yapsanız memurlar nette anasayfada en azından görsek.!

