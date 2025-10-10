Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ünvan Değişikliği sınavına giren var mı yardım


10 Ekim 2025 08:17
Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ünvan Değişikliği sınavına giren var mı yardım

S.a Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ünvan Değişikliği sınavına giren var mı yardımcı olur musunuz.

hangi konulardan çıktı aklında olanlar yazabilir mi özelden de iletişime geçebiliriz

tşk ederim şimdiden

Çok Yazılan Konular

Ekim Ayı Enflasyon beklenti anketi Sosyal Denge Tazminatı Adaletsizliği2026 Ocak ZammıMemurların süper zam alacak olmasıVergi DilimleriKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye Sunulmalıdırİstifa halinde promosyon iade mi edilir?Toplu Sözleşme İkramiyesi, Yasal Faiziyle Birlikte geri ödenecek

Sözlük

putin'in aliyevden özür dilemesi 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 2 güne bir söz bırak 1 Mercimek çorbasına un konulması 1 şu an çalan şarkı 1 3I atlas 1 günün filmi 1 from dizisi 2 kışlık tarifler 1

Son Haberler

Emtia piyasasını değerli metaller sırtladıBorsa güne yükselişle başladı16 ilde 29 farklı suçtan aranan firari Tunceli'de gizlendiği evde yakalandıTicaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda arttıEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari