Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

TEİAŞTA İSG MÜHENDİSİ NE İŞ YAPAR


10 Ekim 2025 08:54
TEİAŞTA İSG MÜHENDİSİ NE İŞ YAPAR

TEİAŞTA İSG MÜHENDİSİ NE İŞ YAPAR SAHA VE KURUM İÇİ EVRAK İŞLERİ NASILDIR

Çok Yazılan Konular

DHMİ promosyon399'dan 399'a geçiş yardım!KİT yönetişim reformuPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaDSİ 2024 giyim yardımı657 4/B arşiv araştırması sırasında merkezi atamayla 399 yerleşmekTEİAŞ promosyon2025/1 göreve başlama

Sözlük

Mercimek çorbasına un konulması 1 günün filmi 1 from dizisi 2 şu an çalan şarkı 1 putin'in aliyevden özür dilemesi 1 kışlık tarifler 1 3I atlas 1 güne bir söz bırak 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 2

Son Haberler

Emtia piyasasını değerli metaller sırtladıBorsa güne yükselişle başladı16 ilde 29 farklı suçtan aranan firari Tunceli'de gizlendiği evde yakalandıTicaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda arttıEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari