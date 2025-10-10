Cezaevlerinde güvenlik sorunları ve çözümleri..

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
cezaevlerinde son yıllarda en büyük sorun uyuşturucu girişi.. bu illet aranmadan giren ve kamerasız odada görüşen avukat. ziyaretci tarafından getirilen giysi.(emdirilerek ), açık görüste sokulan.. son yıllarda memurlara saldırılar arttı.. genelde cam bardak, jilet ve meyve bıcağı ile yapılıyor bu saldırılar. bunun için yıllardır değişmeyen bir esya yönetmeiği mevcut ve burada hükümlü basına 1 bıcak deniyor.. kağıt bardak, plastık bıcak verilebilir. jilet yerine tüy dökücü mevcut beden temizliği için. zaten yüz traşı olanda yok. içerde ayrıca elektirikli tras makinesi mevcut. ayrıca bu saldırılar basit yaralama değil. planlayarak ve tasarlayarak görevli memuru öldürmeye tam teşebbüstür.. biran önce çözüm bulunmalı. gerekirse tek tip kıyafete geçilmelidir..

