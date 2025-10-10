KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

KPSS LİSANS SIRALAMASI


10 Ekim 2025 10:27
KPSS LİSANS SIRALAMASI
arkadaşlar merhaba, sınav sonucuna göre mezun olduğum lisans bölümündeki sıralamamı nerde öğrenebilirim, harita mühendisliği mezunuyum ve kpss 2024 deki sonuçlata göre sıralamamı merak ediyorum, kpss konusunda çok bilgisizim, şimdiden cevaplar için teşekkürler.

Zayni
Aday Memur
10 Ekim 2025 10:31
osym ais e girin. başvurularıma tıklayın. üstte branş bazında sıralama var ona tıklayın puanınızı ve bölümünüzü seçin

Zayni
Aday Memur
10 Ekim 2025 10:32
başvurularımdan sonra 2024 kpss seçin. orayı atlamışım
