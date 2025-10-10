KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

p48


10 Ekim 2025 10:51
p48

sinir oldum neye göre hesaplanıp hesaplanmıyor bu puan

Çok Yazılan Konular

KPSS sonuç açıklandı ve P48 puan türünde Türkiye 1'incisi benim!A grubu tekrardan hazırlanmaya değer mi

Sözlük

3I atlas 1 Mercimek çorbasına un konulması 1 from dizisi 2 kışlık tarifler 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 2 putin'in aliyevden özür dilemesi 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 şu an çalan şarkı 1 güne bir söz bırak 1 günün filmi 1

Son Haberler

Emtia piyasasını değerli metaller sırtladıBorsa güne yükselişle başladı16 ilde 29 farklı suçtan aranan firari Tunceli'de gizlendiği evde yakalandıTicaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda arttıEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari