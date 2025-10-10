Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

2007 Yılında çalıştığım fabrika sigorta girişimi yapmamış


10 Ekim 2025 10:54
Merhaba arkadaşlar , başlıktada görüldüğü üzere bir dönem İzmir'de gıda fabrikasında çalışmıştım. Güncel durumda MEB hizmet başlangıcım 2012 yılı. 2007 yılında sigortam yatırılsaydı 5434 ' ten faydalanabilirdim. E-Devletten baktığımda çalıştığım yıllara ait veriler görünmüyor. Sadece 2012 girişim görünüyor. Bu konuda benzer deneyimleri veya ayrıca bilgileri olan arkadaşlarımın yardımını istiyorum. Teşekkürler


jajacoelho
Genel Müdür
10 Ekim 2025 10:59

2007 yılında sigortanızın yapılıp yapılmadığına dair size hiç bildirim verilmedi mi veya sizin bunu araştıracak imkanlarınız yok muydu yada zaten yapılıyordur herhalde mi demiştiniz.Önemli bir konu çünkü.Bir sağlık kuruluşuna gittiğinizde durum farkedilir olması gerekmiyor mu?


Yondaimeminato
Daire Başkanı
10 Ekim 2025 11:05

Hocam şöyle söyleyeyim , o yıllarda açıkçası sigortanın ne olduğunu bile bilmiyordum. Liseyi bitireli 2 yıl olmuştu. Aylık aldığımız maaş harici başka bir konuyu konuşmuyorduk arkadaşlar ile . Az önce farklı bir başlıkta konuyu görünce benimde böyle bir durumum olduğunu fark ettim. Biraz komik ama 2008 öncesi fabrikada çalıştığım aklıma geldi. E - Devletten kontrol ettiğimde 2012 girişi harici bir şey yok.

jajacoelho
Genel Müdür
10 Ekim 2025 11:11

çok yazık olmuş hem de çok çok çok yazık..5434 ile 5510 arasında uçurum var..hele kademeli emeklilik çıkarsa uçurum daha da katlanacak

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
10 Ekim 2025 11:27

Sigortalılık başlangıç tarihinizin tespiti davası açabilirsiniz. Çalıştığınız yerde sizinle beraber çalışanlar varsa onların tanıklıklarından yararlanabilirsiniz.

