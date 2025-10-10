hukuk mezunu- p4

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
10 Ekim 2025
Hukuk mezunu ve b düzeyde yds si olan birinin p4 sınavına hazırlanması mantıklı mı? Çalışma imkanları ve maaşları nasıl? Mülakatları nasıl olur?

