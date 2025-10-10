Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

TÜRK TELEKOM EGM tarifelerine ANORMAL ZAM


10 Ekim 2025 12:59
TÜRK TELEKOM EGM tarifelerine ANORMAL ZAM

30 GB EGM tarifem 201 &#8378; iken 363 &#8378; olması normal bişey mi? %80 zam var. Kafasına göre zam nasıl yapıyor. EGM de bu işle ilgilenen kimse var mı acaba


Kadir-29
Şef
10 Ekim 2025 13:10
ülke ülke değil muz cumhuriyeti. isteyen istediği fiyatı yazıyor.

siyahbeyaz88
Genel Müdür
10 Ekim 2025 13:26
taahhütüm bitsin bir daha tt kullanmayacağım zaten zor çekiyor

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
10 Ekim 2025 13:34
Geçen sene Ekim ayında gene zam gelmişti, benim 4 hattan 2 tanesi zamsız 225 diğerleri 325 olmuştu. Bu sene Hepsini 325 den yeniledim

reis73
Daire Başkanı
10 Ekim 2025 13:51

8 Ekim 40 GB 424 olmuş


felix_3232
Aday Memur
10 Ekim 2025 14:09
Numara tasiyin 1 yil turkcell 1yil turk Telekom boyle daha avantajlı oluyor

Efe0099
Aday Memur
10 Ekim 2025 14:12
bana kamu 30 için 556 tl yenileme yapmışlar ontarife kalktı falan dediler Egm sizle anlaştı onlardan birine geçiş yapayım dedim yok hat taşıyın öyle gelin dediler bende başka hat geçiş yaptım bugün 60 gb 420 lira çok ta iyi oldu bi daha tt kullanmam

yldrmasln987
Aday Memur
10 Ekim 2025 14:24
bizim emniyet bunu bile berecemedi ki, pek bi avantajı yok

