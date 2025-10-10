TÜRK TELEKOM EGM tarifelerine ANORMAL ZAM

bana kamu 30 için 556 tl yenileme yapmışlar ontarife kalktı falan dediler Egm sizle anlaştı onlardan birine geçiş yapayım dedim yok hat taşıyın öyle gelin dediler bende başka hat geçiş yaptım bugün 60 gb 420 lira çok ta iyi oldu bi daha tt kullanmam

bana kamu 30 için 556 tl yenileme yapmışlar ontarife kalktı falan dediler Egm sizle anlaştı onlardan birine geçiş yapayım dedim yok hat taşıyın öyle gelin dediler bende başka hat geçiş yaptım bugün 60 gb 420 lira çok ta iyi oldu bi daha tt kullanmam