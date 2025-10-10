Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Huzuru kaçan öğretmenden verim alınması mümkün değildir


10 Ekim 2025 13:09
Huzuru kaçan öğretmenden verim alınması mümkün değildir

MEB'de son zamanlarda dıştan dolu görünen fakat içi boş icraatlara imza atılıyor. Anlaşılması gereken bir şey var: Gereksiz dayatmalar ile öğretmenin üzerine gidildiğinde eğitim camiasının huzuru kaçar. Huzuru kaçan bir öğretmenden de verim alınması da mümkün değildir. Öğretmen camiasının son zamanlardaki esenliği konulu bir anket çalışması yapılsa sonucun pek iç açıcı olacağını zannetmiyorum.

