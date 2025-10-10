KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

Merhaba, Kpss A gurubu puanıyla Kpss B gurubu ilanlarına başvurabilir miyim? Teşekkürler...


10 Ekim 2025 13:53
Merhaba, Kpss A gurubu puanıyla Kpss B gurubu ilanlarına başvurabilir miyim? Teşekkürler...

Merhaba, Kpss A gurubu puanıyla Kpss B gurubu ilanlarına başvurabilir miyim?

Teşekkürler...

Çok Yazılan Konular

KPSS sonuç açıklandı ve P48 puan türünde Türkiye 1'incisi benim!A grubu tekrardan hazırlanmaya değer mi

Sözlük

ferhunde hanım ve kızları 1 fallout dizisi 1 kadir sütçü 1 3I atlas 1 putin'in aliyevden özür dilemesi 1 kışlık tarifler 1 şu an çalan şarkı 1 Mercimek çorbasına un konulması 1 from dizisi 2 günün filmi 1

Son Haberler

MÜSİAD'dan asgari ücret önerisi: Enflasyon ve büyüme hesaba katılsınSakarya'da kaza: 2 jandarma personeli şehit olduGençler için esnek çalışma düzenlemesi yapılacakÇiftçilere destekleme ödemesi bugün yapılacakPersonelin Ücret Alacaklarının Ödenmesinde Zamanaşımı Uygulanır mı?

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari