KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Merhaba, Kpss A gurubu puanıyla Kpss B gurubu ilanlarına başvurabilir miyim?


10 Ekim 2025 13:55
Merhaba, Kpss A gurubu puanıyla Kpss B gurubu ilanlarına başvurabilir miyim?

Merhaba, Kpss A gurubu puanıyla Kpss B gurubu ilanlarına başvurabilir miyim? Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim...

Teşekkürler...


meraboy
Memur
11 Ekim 2025 21:26

Hayır, p3 ile uzmanlık alımı oluyor ara sıra o kadar.

