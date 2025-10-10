Merhaba, Kpss A gurubu puanıyla Kpss B gurubu ilanlarına başvurabilir miyim?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Atama sonrası sağlık raporundan kalmakKararsızlık ve bilinmezlik için tavsiye verir misin? KPSS 2026KPSS lisans sıralamasıZiraat mühendisleri platformu (ana konu)Atama tebligatı gelen var mı?Atanmak için AÖF İİBF mi yoksa uluslarası ticaret ve lojistik mi okumalıyım ?2025/1 KPSS merkezi atama güvenlik soruşturmasıMerhaba, Kpss A gurubu puanıyla Kpss B gurubu ilanlarına başvurabilir miyim?
Sözlük
Son Haberler
Psikolojik Rahatsızlık Nedeniyle Devamsızlık Memuriyetten Çekilmiş Sayılmayı Gerektirir mi?Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölüKastamonu'da tur midibüsü devrildiHamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacakKürşad Zorlu: Terörsüz Türkiye hedefini dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye gayret ediyoruz
Editörün Seçimi
Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari