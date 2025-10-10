Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Üzerimizdeki Angarya İşler Bitsin Artık


10 Ekim 2025 15:30
Üzerimizdeki Angarya İşler Bitsin Artık

evet başlıkta belirttiğim gibi üzerimizdeki angaryalardan bunalmadık mı arkadaşlar ? eğitim öğretim hariç her şey yapıyoruz. eskiden en azından branşınla ilgili angaryalar verirlerdi, şimdi çığrından çıktı, sosyalciye tübitak projesi verirler, bedenciye e-twinning verirler. aracı olmayan öğretmene gel hafta sonu dyk yap derler. çığrından çıktı bu angaryalar. servisi denetle, kantini denetle, e-twinning, erasmus, tübitak.

bir kişi de demiyor ki sen branşının müfredatını verebiliyor musun. kendi branşında yeterli misin ? bunları sorgulayın ya, kantini servisi erasmusu öğretmene kilitlemeyin.


sakinadam41
Aday Memur
10 Ekim 2025 16:26

Biraz mübalağa yapmış gibisin ya neyyysseee

