Üzerimizdeki Angarya İşler Bitsin Artık

evet başlıkta belirttiğim gibi üzerimizdeki angaryalardan bunalmadık mı arkadaşlar ? eğitim öğretim hariç her şey yapıyoruz. eskiden en azından branşınla ilgili angaryalar verirlerdi, şimdi çığrından çıktı, sosyalciye tübitak projesi verirler, bedenciye e-twinning verirler. aracı olmayan öğretmene gel hafta sonu dyk yap derler. çığrından çıktı bu angaryalar. servisi denetle, kantini denetle, e-twinning, erasmus, tübitak.

bir kişi de demiyor ki sen branşının müfredatını verebiliyor musun. kendi branşında yeterli misin ? bunları sorgulayın ya, kantini servisi erasmusu öğretmene kilitlemeyin.