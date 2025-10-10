Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

MEB Şube Müdürlüğü 2026


10 Ekim 2025 15:48
MEB Şube Müdürlüğü 2026

Bakanlığımız duyuru yayınladı. MEB Şube Müdürlüğü sınavı Şubat 2026' da yapılacak. Unvanı Teknisyen olup, Teknikerliğin özlük haklarından yararlananlar da bu sınava başvuru yapabilmeli. İlgili yönetmelikte bu konuya değinilmemiş. Ancak Teknikerliğin mali haklarından yararlanan personel görevde yükselme hakkından da yararlanabilmeli.


Memur1212
Şef
10 Ekim 2025 15:53

İlgili Yönetmelik: Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

İlgili Madde;

a) Şube müdürü kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,

3)Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma

uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı

görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi,

çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen

kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere

asaleten görev yapmış olmak.

