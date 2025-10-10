Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

car ile eve dönüş


10 Ekim 2025 17:07
car ile eve dönüş

radyo tadında burada.hoşgeldiniz efem.

Çok Yazılan Konular

Son hecenin tersinden kelime türetme oyunuSon heceden kelime bulma oyunuAmafakatlakin in günlüğü :)Aşırma olan kelime türetmece oyunuŞu an ne dinliyorsunuz?Kelime OyunuSon iki harften kelime türetmeKendine hoş geldinGibisinAcıktım akşama yemekte ne var??

Sözlük

Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 1 kışlık tarifler 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 from dizisi 1 günün filmi 1 fallout dizisi 1 ley hatları 1 kadir sütçü 2 güne bir söz bırak 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Trafik kazasında şehit olan 2 jandarma için tören düzenlendiBakan Bayraktar: Nükleer enerjiden Türkiye'nin istifade etmesi lazımHastane suç duyurusunda bulundu: Test sonuçlarını değiştiren 17 kişi tutuklandıBorsa günü düşüşle tamamladıEski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari