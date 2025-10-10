Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Vakıf bank 3 ay ertelemeli yapılandırma için arıyor


10 Ekim 2025 18:04
Bugun son gün 48 ay yapılandırdırğım krediyi 3 ay ertelemeye çevirelim diyor. Yani yüksek falzi ile ana parayı kitleme peşindeler. Bizim faydamızs olsa yapmaz. Böyle yapınca daha iyi bir lampanya çıkıyor her xamabn

