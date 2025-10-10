Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Mobbing süreci


10 Ekim 2025 19:33
Mobbing süreci

mobbing süreci ile ilgili deneyimi olan var mı? süreç nasıl ilerliyor? deneyimli arkadaşlar bilgi verir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarİdare mahkemesi İstinaf İsteminin Kabulüne derseDanıştayın kabul kararına karşı İdare mahkemesi nin yeniden karar vermesiKişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan yerel mahkeme de 2. Yıl 6 ay ceza aldım Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYargıtay'da dosyası olanlarKişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilmesi

Sözlük

Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 1 kadir sütçü 2 bir insanın arkasından konuşmak 1 from dizisi 1 fallout dizisi 1 güne bir söz bırak 1 ferhunde hanım ve kızları 1 ley hatları 1 kışlık tarifler 1 putin'in aliyevden özür dilemesi 1

Son Haberler

63 yaşında yeniden üniversite öğrencisiMİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkesin uygulanmasını takip en önemli görevimizMarmaris SYDV müdürü dahil 3 kişi dolandırıcılıktan tutuklandıÖzel okul gibi köy okulu: 2 ve 8 kişilik sınıflar varGöcek'te ekilen 10 bin deniz çayırının yüzde 70'i hayatta kaldı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari