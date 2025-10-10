KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

atama sonrası sağlık raporundan kalmak


10 Ekim 2025 19:59
atama sonrası sağlık raporundan kalmak
merhaba, merkezi atamayla atanan birisi sağlık raporundan kalırsa bir sonraki tercih döneminde yeniden tercih yapabilir mi?

