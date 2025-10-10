Müdürün ek kaynak aldırmak için baskı yapması

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Liselerin kısalmasının getireceği norm sorunu.Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.Adil iş adil maaş istiyoruz.Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşüBazı branşlar tazminat almalı.Öğretmen maaşları altına endekslenmelidir.Öğretmen kurs açmaya zorlanabilir mi?2 yıla 1 kademe uygulaması devam ediyor mu?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.En zor branş nedir?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari