Müdürün ek kaynak aldırmak için baskı yapması


10 Ekim 2025 21:05
Müdürün ek kaynak aldırmak için baskı yapması

Ortaokul düzeyinde tüm derslerden tüm sınıflar için ek kaynak aldırmak için öğretmenlere baskı yapan bir okul müdürü var üstelik ödevleri ordan vereceksiniz diyor. Aldırmak istemeyen öğretmenlere tehditvari konuşma yapıp mobing uyguluyor .Bakanlığın kendi yöneticilerinden haberi yok

