Derece kademe ilerlemesi zamanı


10 Ekim 2025 21:10
İşe girişim Eylül ayı.

Çağlayan adliyesinden beri hep Aralık sonunda kademe derece ilerlemesi yapılıyor.

3e düşmem lazım.

Komisyon eskisinden devam ederiz diye kestirip attı.

Şişli Adliyesini daha doğrusu Çağlayan'ı aradım.

Bilgilerinizi göremeyiz dediler

Açığa alınmadım, ücretsiz iznim, 1 gün dahi raporum yok.

Bu 3 ay meselesinin bir çözümü var mıdır?

Dosyamı karıştırdılar, bir neticeye ulaşamadılar.

