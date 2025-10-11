KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
E-Devlet başvuru sırasında 2025 KPSS A Grubu puanım gözükmüyor/çıkmıyor.


11 Ekim 2025 13:47
E-Devlet başvuru sırasında 2025 KPSS A Grubu puanım gözükmüyor/çıkmıyor.

E-Devletten başvuru ekranında KPSS puan bilgileri ekranına geldiğimde Geçerli KPSS puanınız bulunmuyor diyor. Ben 2025 KPSS A Grubu sınavına girdim ve dün açıklandı sınav sonuçları. İlanda 2024 veya 2025 KPSS Sınavlarından P1, P2 veya P3 puanlarından birinde 75 veya üstü şartı aranıyor. Bu şartı sağlıyor olmama rağmen puanım gözükmüyor. Sebebi nedir acaba puanın sisteme geçmesi için birkaç gün geçmesi mi gerekiyor?


kamuhizmeti123
Aday Memur
11 Ekim 2025 15:39

hemen ÖSYM'yi arayın derim, onların sorumluluğu sonuçta. Çağrı merkezi çok kötü çalışsa da.

