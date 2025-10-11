Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet

Maaşla geçinemeyip Bitcoin' alan arkadaşlara geçmiş olsun.


11 Ekim 2025 14:08
Maaşla geçinemeyip Bitcoin' alan arkadaşlara geçmiş olsun.

Arkadaşlar gece operasyonu ile tüm dünyada Bitcoin ve Borsa operasyonu yaptı Amerika ve başta Türkiye olmak üzere gelişmemiş ülkelerde Bitcoin ve Borsa hayali kuranların paraların çöktüler.. Hiç bulaşmamak gerek, geleceğinizi çalar bu tarz Borsalar, 20 yıl borç öder, emekli olunca çocuklarınıza bir iğne ucu servet bırakamazsınız... Naçizane tavsiyemdir.


Tykk
Aday Memur
11 Ekim 2025 16:19

Kaç kişi battı, halen oynamaya devam edenler var, çoluk çocuğunuzun rızkını kaptırmayın yazık günah

