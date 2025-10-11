Belediyede memur iken pomemi kazanmak

Tebrikler, Rabbim yardımcın olsun. Personel Daire Başkanlığına Messai saatleri içinde arayıp bilgi almanı öneririm çünkü mevzuat hususları üzerine farklı görüşlerin bir yararı olmayacaktır. Kesin ve net bilgi her zaman daha iyidir.

Tebrikler, Rabbim yardımcın olsun. Personel Daire Başkanlığına Messai saatleri içinde arayıp bilgi almanı öneririm çünkü mevzuat hususları üzerine farklı görüşlerin bir yararı olmayacaktır. Kesin ve net bilgi her zaman daha iyidir.