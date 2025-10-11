Belediyede memur iken pomemi kazanmak

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
11 Ekim 2025 17:44
Merhaba sizlere bir sorum olacak ben bir büyükşehir belediyesinde 657 tabi itfaiye eriydim istifa ettim ve POMEM sınavını kazandım intibak eğitimini bitirdim soruma gelecek olursak 657 DMK ya göre memur iken tekrardan memur olarak atanabilmek için usulüne uygun istifa edilmesi gerektiğini biliyorum ve bende usule uygun istifa ettim yani DMK ya göre 6 ay süre geçtikten sonra tekrardan memur olarak atanabiliyorum siz benim durumumda olup pomemi başarılı bir şekilde bitirip polis olanı gördünüzmü benim araştırmalarım neticesinde bir engel yok sadece örnek var mı onu merak ediyorum teşekkür ederim şimdiden.


Ragıp Gelibolu
Memur
11 Ekim 2025 17:56
Yok kardesim. türünün tek örneğisin masallah.

Kanunyönetme
Aday Memur
11 Ekim 2025 18:01

Biliyorsan söylersin bilmiyorsan da kinayeli konuşma lütfen.

ElmaMustafa
Aday Memur
11 Ekim 2025 18:18
Tebrikler, Rabbim yardımcın olsun. Personel Daire Başkanlığına Messai saatleri içinde arayıp bilgi almanı öneririm çünkü mevzuat hususları üzerine farklı görüşlerin bir yararı olmayacaktır. Kesin ve net bilgi her zaman daha iyidir.

Ankaralımemur41
Şef
11 Ekim 2025 18:21
Sen belanı aramışssın.Gül gibi işini bırakıp sinir stres mobing ağır çalışma koşulları izinsizlik parasızlık kadir kıymet bilmemezlik mesleğine hoşgeldin

Kanunyönetme
Aday Memur
11 Ekim 2025 18:27

Teşekkür ederim yani ben kanun ve yönetmelikleri bu konuda inceledim ancak tabi insan genede emin olamıyor.

Joplu Çoban
Şef
11 Ekim 2025 19:02
Memur Usule uygun istifa akabinde 6 ay beklemeden yeniden atanamaz.Sen şuan aday aşamasında olduğun için sorun olcağını düşünmüyorum. Tercih kısmına gelince yaşamın, aile durumun imkan ve imkansızlıklarına göre iyidir kötüdür.Kimine göre zirvedir bu meslek, kimine göre ise eziyet çiledir.Kahir ekseriyeti ise son dönemdeki şartlar ve maddi sıkıntıdan dolayı bunalmış durumda.Hakkında hayırlısı

Kanunyönetme
Aday Memur
11 Ekim 2025 19:11

Teşekkürler ben saten insanların sitemine hak veriyorum ama ben burada mutlu olacagıma inanıyorum herkez mutluluğu başka yerlerde arar kimsi parada kimisi masabaşı bir işte benim görüsümde ise burası

masterrrrr
Memur
11 Ekim 2025 19:41

Allah akil fikir versin, gul gibi isi birakip polislige gecmek akil kari degil, neyse meslege girince zaten anlarsin neyin ne oldugunu, boyle devam.


Kanunyönetme
Aday Memur
11 Ekim 2025 20:13

Emin olun itfaiyeninde çok eksisi var hemde çok her acıdan bunları tek tek sayadabilirim ama neyse ben olmak istediğim yerde olmak istiyorum artısıyla eksisiyle.

