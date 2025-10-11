Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Misafir okulun kantin ile ilgili iş ve işlemleri.


11 Ekim 2025 19:44
Misafir okulun kantin ile ilgili iş ve işlemleri.

Güçlendirme nedeniyle başka bir okula geçici olarak taşınan okul, taşınılan okulun kantinini kullanıyor,alış veriş yapıyor.Toplam 800 öğrenci ve personel.

O okulun kantinini bizim kantin denetleme komisyonunun denetlemesi gerekir mi ve kira gelirinden bizim okulun okul aile birliği pay alıp alamaması ile ilgli mevcut mevzuatta bir hüküm bulamadım

Bu konuda bir bakanlık görüşü var mı arkadaşlar?


fen-25
Şef
11 Ekim 2025 23:04

ilce kantin denetleme ekibinden biri olarak o kantin ilcede o okula kayıtlı görünüyor yani sizin denetlemenize gerek yok. 1 denetim yeterli.

kira olayında ise kirayı da o okul alır.bunun benzerini yasadık oradan biliyorum ama görüş var mı bilmiyorum hocam.umarım yardımım dokunmuştur

