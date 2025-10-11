Ortak kantin

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
11 Ekim 2025
Güçlendirme nedeniyle başka bir okula geçici olarak taşınan okul, taşınılan okulun kantinini kullanıyor,alış veriş yapıyor.Toplam 800 öğrenci ve personel.

O okulun kantinini bizim kantin denetleme komisyonunun denetlemesi gerekir mi ve kira gelirinden bizim okulun okul aile birliği pay alıp alamaması ile ilgli mevcut mevzuatta bir hüküm bulamadım

Bu konuda bir bakanlık görüşü var mı arkadaşlar?

