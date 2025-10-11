Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Becayiş hk.


11 Ekim 2025 19:58
Becayiş hk.

Merhabalar, becayiş yapmak istiyorum ama becayiş onaylandıktan sonra il emrine düşüp başka hastaneye mi verirler, yoksa direk dilekçede belirttiğim hastaneyemi verirler?

Çok Yazılan Konular

2025 Ünvan değişikliği TDS657 İstifaSağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıBu maddeden ne anlıyorsunuz?Becayiş hk.Yolluk ödemesi ( 2025 haziran iller arası)Eş durumuSağlık bakanlığı güvenlik alımıİstifa sonrası açıktan atama 2025Sağlık lisansiyeri maaş düzenlemesi

Sözlük

twetter 1 bi mola radyo yayını 1 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 1 fallout dizisi 1 Gram Altın 10.000-TL 1 gram altın 2 çapmak 1 ferhunde hanım ve kızları 1 jomo 1

Son Haberler

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! İki erkek DNA'sı tespit edildi'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vurulduTürkiye'nin Bulgaristan karşısındaki ilk 11' belli olduAdanaspor lokantada rehin kaldıCollina'dan Türkiye itirafı: 'Benimle kaybetmediler'

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari