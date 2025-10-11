Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Maraş Hatay şarktan çıkacak duyumu


11 Ekim 2025 20:47
Maraş Hatay şarktan çıkacak duyumu

Maraş ve Hatay şarktan cikacak diyorlar, ne kadar doğru ise


solder312131
Şef
11 Ekim 2025 21:00
çıksın ve lütfen kalmak isteyenlere buton koysunlar. Antakya hala rezil durumda heryer inşaat ee bırak kalmak isteyen kalsin kalkmak istememizin sebebi tayin masraflari zaten şark durumum yok Şırnak'ta diyarbakirda iki şark yapmışım
