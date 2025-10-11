Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İKİNCİ ŞARK KALKACAK MI?


11 Ekim 2025 23:05
İKİNCİ ŞARK KALKACAK MI?
Aralık 31'ine kadar bekleyecek miyiz bu sorunun cevabı için ?

Avcıkurt
Aday Memur
11 Ekim 2025 23:09

Zorunlu şark kaldırılıp gönüllü şark getirilirse isteyen istediği kadar doğu da kalır 2.şarka gerek kalmaz


Tkç34
Aday Memur
11 Ekim 2025 23:34
ilk tercihe gidemedikten sonra
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2043 yılında emekli oluyorum Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsunCüneyt Özdemir ve Deniz Uras a ne oldu?Promosyon DusuncemTÜRK TELEKOM EGM tarifelerine ANORMAL ZAMpromosyon

Sözlük

çapmak 1 twetter 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 2 Gram Altın 10.000-TL 1 bir tartıdan fazlası 2 jomo 1 ley hatları 1 gram altın 2 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 ferhunde hanım ve kızları 1

Son Haberler

Psikolojik Rahatsızlık Nedeniyle Devamsızlık Memuriyetten Çekilmiş Sayılmayı Gerektirir mi?Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölüKastamonu'da tur midibüsü devrildiHamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacakKürşad Zorlu: Terörsüz Türkiye hedefini dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye gayret ediyoruz

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari