Yıpranma payınin sadece 3 yılının emekliye yansıtılması


12 Ekim 2025 09:05
Yıpranma payınin sadece 3 yılının emekliye yansıtılması

SGK nin yipranma payı olarak 4 yıla 1 verilen yıpranma payında 3 yıllik yıpranmanin sadece SGK tarafından kabul edildiği daha fazlasının emeklinmaasina ve ikramiyeye etkisinin olmadığı söyleniyor bilgi sahibi olan var mı acaba cevaplarsa sevinirim


Kartal_3888
Aday Memur
12 Ekim 2025 10:08
8 yıla kadar yıpranma alırsın, Maaş ve ikramiyeye yansır, senin söylediğin olay istifa halinde yaş haddinden en fazla 3 yıl düşer.

Kartal_3888
Aday Memur
12 Ekim 2025 10:14
istifa halinde yaş haddi 60 yaş olur, kazanmış olduğun yıpranmanın yarısı 60 yaştan düşer, yıpranmanın yarısıda 3 yılı geçerse fazlasını vermiyor.
Kartal_3888, 1 saat önce
