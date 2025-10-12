Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

2026 temmuz memur zammı


12 Ekim 2025 10:35
2026 temmuz memur zammı

Ocak zammı %19-20 arası olduğu kesin gibi temmuzda sizce ne olur zam oranı arkadaşlar ? Ben sadece %6 zam alacağımızı onun da vergi dilimine gideceğini düşünüyorum yani temmuzda aslında zam almayacak gibiyiz

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak ZammıToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye Sunulmalıdırmemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimMemurların süper zam alacak olmasıEkim EnflasyonuEkim Ayı Enflasyon beklenti anketi Sosyal Denge Tazminatı AdaletsizliğiBu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamudaki Şeflerin Maaş Düzenlemesi

Sözlük

bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 bir tartıdan fazlası 2 jomo 1 gram altın 2 ferhunde hanım ve kızları 1 kadir sütçü 2 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 2 twetter 1 ley hatları 1

Son Haberler

Ticaret Bakanlığının yeni düzenlemesi tüketicinin korunmasına katkı sunacakBakanlık satışını yasakladı: Bir pelüş anahtarlık piyasadan toplatılıyorYerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır YaptırımBolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdüAFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha oldu

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari