Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Cte de destek person aşçı hak.


12 Ekim 2025 10:39
Cte de destek person aşçı hak.
ctede aşçı olarak çalışan var mı çalışma koşulları nasıl ?

Çok Yazılan Konular

İnfaz koruma memuruna saldırıFaizsiz 100 bin TLİstifamı verdim. Onaylamama ihtimalleri var mı?Zabıt katipliğinden istifa. Deneyimli arkadaşların fikirleri önemli benim için...Cezaevlerinde güvenlik sorunları ve çözümleri..Derece kademe ilerlemesi zamanıKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Vekaleten Başmemur / Komisyon Başmemuru 11. Yargı Paketi Ceza Mahkemesi Dosya Düzeni

Sözlük

ferhunde hanım ve kızları 1 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 Mercimek çorbasına un konulması 1 jomo 1 twetter 1 bi mola radyo yayını 1 çapmak 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 2 fallout dizisi 1 Gram Altın 10.000-TL 1

Son Haberler

Ticaret Bakanlığının yeni düzenlemesi tüketicinin korunmasına katkı sunacakBakanlık satışını yasakladı: Bir pelüş anahtarlık piyasadan toplatılıyorYerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır YaptırımBolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdüAFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha oldu

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari