kurumlar arası gecis

selamun aleyküm, diyanette görev yapipta meb'e gecis yapmak icin basvuran varmi,varsa nasıl bir süreç yasandi burdan paylasabilirmisiniz. daha önce 2023 yılında 1300 kusur kişi geçiş yapmış diye bir haber okumuştum gerçeklik payı varmıdır bilen varmıdır.

