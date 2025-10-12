Hangisini tercih etmeliyim

Arkadaşlar şu anda bir devlet dairesinde düz memur olarak çalışmaktayım fakat gerek maaş durumu gerekse konum olarak pek tatmin etmiyor.iktisat mezunuyum.Bana hangi a kadro mesleklerini önerirsiniz maaşı ve özlük hakları iyi olan.

