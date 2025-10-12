ücretli öğretmenliğin süresini uzmanlığa eklettirmek

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Liselerin kısalmasının getireceği norm sorunu.En zor branş nedir?Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.Meslek öğretmenleri yaz tatilinde zorla çalıştırılabilir mi?Ek dersler geç mi yatırılacak?Öğrencisinin zorbalığa uğradığını iddia eden veli.Üzerimizdeki angarya işler bitsin artık.Ek ders icra kesintisiBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Müdürün ek kaynak aldırmak için baskı yapması
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari