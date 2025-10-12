İçeriden bilgi

Torba yasa da emniyet teşkilatını ilgilendiren üç yeni değişiklik teklifi mevcutmuş. 1. Fiili 25 yıl hizmet veren polis tüm haklarını alarak emekli olabilecek 2. İsteğe bağlı emeklilik yaşı memurlar da 60 çıkıyor 3. Ek tazminatlar 1.sinif EMNİYET müdürü 25 bin 2.sinif emniyet müdürü 20 bin ve diğer rütbe ve memur statüsüne 15 bin ek tazminatlar teklif edilmiş bilgi içeriden sağlam ekim ayı içerisinde torba yasa ile hayata geçeceği söyleyeniyor teklif için emniyet içerisinde artan intahar vakalarinin sayıları etkin olmuş denen bu

