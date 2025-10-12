Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İçeriden bilgi


12 Ekim 2025 14:13
İçeriden bilgi
Torba yasa da emniyet teşkilatını ilgilendiren üç yeni değişiklik teklifi mevcutmuş. 1. Fiili 25 yıl hizmet veren polis tüm haklarını alarak emekli olabilecek 2. İsteğe bağlı emeklilik yaşı memurlar da 60 çıkıyor 3. Ek tazminatlar 1.sinif EMNİYET müdürü 25 bin 2.sinif emniyet müdürü 20 bin ve diğer rütbe ve memur statüsüne 15 bin ek tazminatlar teklif edilmiş bilgi içeriden sağlam ekim ayı içerisinde torba yasa ile hayata geçeceği söyleyeniyor teklif için emniyet içerisinde artan intahar vakalarinin sayıları etkin olmuş denen bu

Anderson1
Şube Müdürü
12 Ekim 2025 14:19

Yeni baloncumuz geldi bu bizi 3/4 ay götürür


ScoRPioN1905
Aday Memur
12 Ekim 2025 14:21
yok ben muz satıyorum lazimmi sana
Anderson1, 2 saat önce

Yeni baloncumuz geldi bu bizi 3/4 ay götürür


Myosman12345
Aday Memur
12 Ekim 2025 14:24
Bu şekilde çalışma yapıldığını duyduk herhalde torba yasa bekleniyor

masterrrrr
Memur
12 Ekim 2025 14:25

Emeklilik 60 falan olmasin Allah askina, 50 ve ustunu emekli etmek lazim anında, teskilata yük oluyorlar, aksama kadar yalan dolan boş mavralarla beyin ..ikiyorlar :D


memuraday-y
Şube Müdürü
12 Ekim 2025 14:25

Nimeti küfürlerine alet etme lütfen senden rica ediyorum.

ScoRPioN1905, 2 saat önce
yok ben muz satıyorum lazimmi sana

ScoRPioN1905
Aday Memur
12 Ekim 2025 14:34
haklısın da hoş olmadı. ama herseye balon diyip yalancı durumuna düşürüyorlar
memuraday-y, 2 saat önce

Nimeti küfürlerine alet etme lütfen senden rica ediyorum.


esmerbey34
Aday Memur
12 Ekim 2025 14:34
Şu dandik puan sistemi de kalkmalı, böyle atama sistemi mi olur !

reis5854
Aday Memur
12 Ekim 2025 14:40
hayda güzel balon birde içerden abicim şu garip gurabanin fakir fukara polis milletinin duygularıyla oynamayin artık yetti ......

neşeli murat
Aday Memur
12 Ekim 2025 14:46
inşAllah dediğiniz gibi doğrudur.

Alidmr58
Aday Memur
12 Ekim 2025 14:50

25 yıl emeklilik işi 60 yaşa itiraz gelmesin diye konulmuştur muhtemelen. Yaşanacak şöyle olur. "Torba yasa teklifi plan bütçe komisyonunda görüşülmüş, 25 Yıl Fiili Hizmet sonrası emeklilik maddesi bütçeye ekstra yük ve memurlar arası farklı emeklilik statüleri getirerek adalet duygusunu zedeleyeceğinden kabul edilmemiş diğer maddeler kabul edilerek yürürlüğe girmiştir." Yaşanacak senaryo böyle birşey olur. Emeklilik yaşı da 60 olur yaşın yükseldiği ile kalırız. Yaş 52'den 55'e çıktı şimdi de 60'a çıkar Allah korusun. Elimizde bi 55 yaşta emeklilik vardı oda gidecek anlaşılan.


Yigido155
Aday Memur
12 Ekim 2025 15:16

Ne kadarı doğru bilmiyorum ama yıpranma verilen meslek gruplarının sadece egm değil hiç birisi 60a çıkarılamaz. amir müdür yaşı 55 değil dahada artırılabilir. Rahat yerde çalışan yaşı gelmiş meslek büyükleri böyle haberler çıkarıyor ama hiç bir mantık izah yok sadece umut


Brse
Şef
12 Ekim 2025 15:18

Çok sayıda dayımız 60 olması için dua ediyor ....

25 yılda maaşlı emeklilik.guzel.olur

Alidmr58, 1 saat önce

25 yıl emeklilik işi 60 yaşa itiraz gelmesin diye konulmuştur muhtemelen. Yaşanacak şöyle olur. "Torba yasa teklifi plan bütçe komisyonunda görüşülmüş, 25 Yıl Fiili Hizmet sonrası emeklilik maddesi bütçeye ekstra yük ve memurlar arası farklı emeklilik statüleri getirerek adalet duygusunu zedeleyeceğinden kabul edilmemiş diğer maddeler kabul edilerek yürürlüğe girmiştir." Yaşanacak senaryo böyle birşey olur. Emeklilik yaşı da 60 olur yaşın yükseldiği ile kalırız. Yaş 52'den 55'e çıktı şimdi de 60'a çıkar Allah korusun. Elimizde bi 55 yaşta emeklilik vardı oda gidecek anlaşılan.


reis5854
Aday Memur
12 Ekim 2025 15:20
yalan kardesim herşeye inanmayın ya saf misiniz

uAYur ccc
Şef
12 Ekim 2025 15:29
çözüm basit yaşın yükselmesini isteyen herkesi sokağa çıkaracaksın. 4 mevsim 24 derece olan yerim olsa bende 60 olsun isterim
Yigido155, 53 dk. önce

Ne kadarı doğru bilmiyorum ama yıpranma verilen meslek gruplarının sadece egm değil hiç birisi 60a çıkarılamaz. amir müdür yaşı 55 değil dahada artırılabilir. Rahat yerde çalışan yaşı gelmiş meslek büyükleri böyle haberler çıkarıyor ama hiç bir mantık izah yok sadece umut


entropimen
Şef
12 Ekim 2025 15:37
hiç biri samimi gelmiyor meclis dediler açıldı Ekim dediler ortasına geldik herkeste şöyle algı olıştu resmi bi açıklama dahi gelse acaba diyecek hale geldik

spartalı77
Şube Müdürü
12 Ekim 2025 16:03
alakası yok. yaşın yükselmesini isteyenler ekonomik sebeplerden istiyor. herkese anasından babasından birşeyler kalmıyor. herkesin eşi çalışmıyor. çocuk okutuyor. 55 yaşında polisin üniversite okuyan çocuğu var. adam nasıl emekli olsun. sokakta çalışan bir sensin bir kahraman sensin gibi konuşma.
uAYur ccc, 40 dk. önce
çözüm basit yaşın yükselmesini isteyen herkesi sokağa çıkaracaksın. 4 mevsim 24 derece olan yerim olsa bende 60 olsun isterim

çevik0692
Aday Memur
12 Ekim 2025 16:06

Öyle bir durum olursa emekli olacaklara bilgi verilirdi heralde işlemleri başladı kırmızı kartların

Toplam 17 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2043 yılında emekli oluyorum Zam hayırlı olsunMazeret ataması 2025Cüneyt Özdemir ve Deniz Uras a ne oldu?Promosyon DusuncemİKİNCİ ŞARK KALKACAK MI?İçeriden bilgi

Sözlük

bi mola radyo yayını 1 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 Gram Altın 10.000-TL 1 gram altın 2 fomo 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 bir tartıdan fazlası 2 twetter 1 jomo 1 Mercimek çorbasına un konulması 1

Son Haberler

Ordu'da mevsimin ilk karı düştü!Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğimUçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacakMilli kaleci Berke Özer, A Milli Futbol Takımı kampını izinsiz terk ettiBazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari