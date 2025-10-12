Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Satılık Vortex Reddot ve Magnifier


12 Ekim 2025 15:21
Satılık Vortex Reddot ve Magnifier

Vortex crossfire 2 moa reddot ve Vortex VMX 3T 3X Magnifier satılıktır.1 ay önce aldım faturası mevcut sıfır ayarında zaten Vortex tarafından ömür boyu garantili.Set halinde satılık. Her ikisi 19 bin TL dir.

