Kişisel Verilerin hukuka Ele geçirilmesi


12 Ekim 2025 15:47
Merhabalar. Geçirdiğim bir soruşturma ile alakalı delil olarak sunduğum bilgi notunu( bir şahsın tc si var) savunma yapabilmesi için ekran görüntüsü alarak birisine attım . o şahsın telefonundan bu görüntüyü alarak bana adli ve idari soruşturma açtılar. Herhangi bir sorgulama v.s yok sadece ekran görüntüsünde şahsın tc si var. bunu yaşayan var mı fikir verecek birisi var mı

spartalı77
Şube Müdürü
12 Ekim 2025 16:07
konu hassas muhakkak hukukçu desteği al. bu işleri bilen daha önce benzer konularda çalışmış hukuksu olsun. burda kafanı bulandırırsın
