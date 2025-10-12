Kişisel Verilerin hukuka Ele geçirilmesi

Merhabalar. Geçirdiğim bir soruşturma ile alakalı delil olarak sunduğum bilgi notunu( bir şahsın tc si var) savunma yapabilmesi için ekran görüntüsü alarak birisine attım . o şahsın telefonundan bu görüntüyü alarak bana adli ve idari soruşturma açtılar. Herhangi bir sorgulama v.s yok sadece ekran görüntüsünde şahsın tc si var. bunu yaşayan var mı fikir verecek birisi var mı

Merhabalar. Geçirdiğim bir soruşturma ile alakalı delil olarak sunduğum bilgi notunu( bir şahsın tc si var) savunma yapabilmesi için ekran görüntüsü alarak birisine attım . o şahsın telefonundan bu görüntüyü alarak bana adli ve idari soruşturma açtılar. Herhangi bir sorgulama v.s yok sadece ekran görüntüsünde şahsın tc si var. bunu yaşayan var mı fikir verecek birisi var mı