Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Gönüllü Şark Durumu


12 Ekim 2025 15:52
Gönüllü Şark Durumu

Değerli meslektaşlarım ben çift şark yapıp batıda orta ölçekte büyükşehir olan bir ile geldim. Geldiğim ilde gerek ekonomik gerek iş açısından (yoğun ek mesai istirahat kapanması) zorluk yaşadığımdan şarka gönüllü gitmek istiyorum , 1 yılım doldu 2. Yılıma girdim tayin döneminde dilekçe ile atamaya tabi olabilir miyim bilgisi olan yazarsa sevinirim iyi günler dilerim herkese


Brse
Şef
12 Ekim 2025 16:02

Dilekceni yaz. Bakarsın olur. Gönüllülerin onu açılmalı

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2043 yılında emekli oluyorum Zam hayırlı olsunMazeret ataması 2025Cüneyt Özdemir ve Deniz Uras a ne oldu?Promosyon DusuncemİKİNCİ ŞARK KALKACAK MI?İçeriden bilgi

Sözlük

fomo 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 2 jomo 1 Mercimek çorbasına un konulması 1 bi mola radyo yayını 1 ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 Gram Altın 10.000-TL 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 bir tartıdan fazlası 2 gram altın 2

Son Haberler

Ordu'da mevsimin ilk karı düştü!Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğimUçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacakMilli kaleci Berke Özer, A Milli Futbol Takımı kampını izinsiz terk ettiBazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari