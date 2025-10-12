sözleşmeli personel şef olması

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
12 Ekim 2025 21:25
sözleşmeli personelim şef v. yaptılar olurla tedivren uygun mudur

12 Ekim 2025 21:40

657 sayılı kanunda vekilin asılın şartlarını taşıması gerektiği hüküm altına alınmış. Sözleşmeli personel, kadrolu memurun şartlarını taşımaz. Dolayısı ile geçici tedviren şef vekili olarak görevlendirilemez.

Bu hususta Danıştay kararları da mevcut. Sözleşmeli personele üst ünvanlı geçici görevlendirme yapılamaz diyor.

Mevzuata ve kanuna aykırı bir görevlendirme olmuş.


12 Ekim 2025 21:54
ben itiraz mı edeyim şimdi ne yapmalıyım sizce daha görevlendirme yapılmadan demiştim ama yaptılar
