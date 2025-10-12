KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan

AÖF veya uzaktan eğitim kezunu DGS'ye girebilir mi?


12 Ekim 2025 23:02
AÖF veya uzaktan eğitim kezunu DGS'ye girebilir mi?

Merhaba, önlisansta örgün eğitimde 1.yılımı doldurmuşken 2025/4 alımında atandım. Önceliğim iş olduğu için okulu bıraktım. Şimdi sözleşmeli personel olduğumdan dolayı 3+1 yıl aynı kurumda ve pozisyonda olacağımdan dolayı bu süre içerisinde yıl kaybetmemiş olmak için 2026 yılında açıköğretim önlisansa girmeyi planlıyorum. Açıköğretim bitirmem durumunda kadroya geçtikten sonra dikey geçiş yapmayı düşünüyorum. AÖF bitirip DGS'ye girebilir miyim?


tatilde
Şef
12 Ekim 2025 23:21
açıköğretim önlisans bitirip DGS ye girebilir, devamında okudunuz bölüme göre yine açıköğretim ya da örgün olarak lisans tamamlayabilirsiniz.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

AÖF 1 yılda bitirmekAÖF veya uzaktan eğitim kezunu DGS'ye girebilir mi?

Sözlük

ayıyı muhtar yapan köy armudu rüyasında görür 1 kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 1 doğalgaz faturası 1 twetter 1 jomo 1 bir tartıdan fazlası 2 gram altın 2 günün filmi 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 Gram Altın 10.000-TL 1

Son Haberler

Dört büyükler sezonun ilk çeyreğinde 2 milyar lira zarar etti!İsrail'in silahlandırdığı çeteler Filistinli gazeteciyi öldürdüOrmandan toplanan mantar can aldıEşini boynundan tüfekle vurarak öldürdü! TutuklandıÖzdağ ve Dervişoğlu'ndan 'ittifak' mesajları

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari