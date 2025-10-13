Geçmiş olsun öncelikle senin gelen borcun faizi işe birlikte maliyede kesinti için kayda alınıyor senin borcun 1/4 her ay kesiliyor diyelim 4 sene de bitti bu kısım bu süreçte yıllık gelen faizi hesaplayıp talep edebiliyorlar yani yakanı 5 6 sene de ancak kurtarırsın tavsiyem eğer imkan varsa bir an önce bitmesi için ya muafakat vermeniz ve 1/4 yerine 1/3 kesilmesi dilekçe ile maliyeye ve kendi maaşçınıza başvuruyorsunuz geçmiş olsun

