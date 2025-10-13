Öncelikle geçmiş olsun. Kısa kısa cevaplayayım sorularını. Öncelikle diyelim tek bir bankaya borcun 300 bin TL. Maaşının 1/4 ü otomatik kesiliyor. Atıyorum o kesilen rakam 15 bin TL. Sen diyorsun ki borcum 285 kaldı. Ama kalmıyor. Faiz işlemeye devam ediyor. Senden kesilen 15 binin ortalama 8-9 bini faize gidiyor her ay.
Diğer soruna gelince sırada bekleyen bankalar üzerine kayıtlı evin araban varsa onların satışını istiyor. Üzerine kayıtlı bir şeyin yoksa eğer maaş kesintisi için sırada beklemeye devam ederler. Bu süre zarfında ise borcuna faiz işlemeye devam eder. Süreç uzarsa varlık fonuna devredebilirler. Varlık fonuda memur yani maaşlı müşteri olduğu için nasılsa geliri var deyip biraz daha bindirir fiyatı. Senin bir gelirin olmasa eğer ve senden bir şey alamayacaklarını bilseler o zaman ucuza kapatırsın dosyayı. Ama bu meslekte çok zor.
Lafın kısası sağdan soldan ailenden vs birilerinden borç bulup git kapat sırayla hepsini tek tek. Yoksa Allah yardımcın olsun. Hiç acımaları yok hukuk bürolarının
Öncelikle geçmiş olsun. Kısa kısa cevaplayayım sorularını. Öncelikle diyelim tek bir bankaya borcun 300 bin TL. Maaşının 1/4 ü otomatik kesiliyor. Atıyorum o kesilen rakam 15 bin TL. Sen diyorsun ki borcum 285 kaldı. Ama kalmıyor. Faiz işlemeye devam ediyor. Senden kesilen 15 binin ortalama 8-9 bini faize gidiyor her ay.
Diğer soruna gelince sırada bekleyen bankalar üzerine kayıtlı evin araban varsa onların satışını istiyor. Üzerine kayıtlı bir şeyin yoksa eğer maaş kesintisi için sırada beklemeye devam ederler. Bu süre zarfında ise borcuna faiz işlemeye devam eder. Süreç uzarsa varlık fonuna devredebilirler. Varlık fonuda memur yani maaşlı müşteri olduğu için nasılsa geliri var deyip biraz daha bindirir fiyatı. Senin bir gelirin olmasa eğer ve senden bir şey alamayacaklarını bilseler o zaman ucuza kapatırsın dosyayı. Ama bu meslekte çok zor.
Lafın kısası sağdan soldan ailenden vs birilerinden borç bulup git kapat sırayla hepsini tek tek. Yoksa Allah yardımcın olsun. Hiç acımaları yok hukuk bürolarının