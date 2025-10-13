Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

13 Ekim 2025 00:35
arkadaşlar örnek veriyorum icraya düştüm maaşımın 4/1 banka kesiyor toplam borç fazila birlikte 1 milyon 4/1 kesintiye başladıktan sonra her ay alıyor bu 1 milyon borç artıyor mu sabit kalıyor mu

asikral1
Şef
13 Ekim 2025 00:48
Geçmiş olsun öncelikle senin gelen borcun faizi işe birlikte maliyede kesinti için kayda alınıyor senin borcun 1/4 her ay kesiliyor diyelim 4 sene de bitti bu kısım bu süreçte yıllık gelen faizi hesaplayıp talep edebiliyorlar yani yakanı 5 6 sene de ancak kurtarırsın tavsiyem eğer imkan varsa bir an önce bitmesi için ya muafakat vermeniz ve 1/4 yerine 1/3 kesilmesi dilekçe ile maliyeye ve kendi maaşçınıza başvuruyorsunuz geçmiş olsun

hayru064
Aday Memur
13 Ekim 2025 00:51
öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim 3/1 keserlerse abi bana bir şey kalmıyor biliyorsun polis maaşlarını ben şunu merak ediyorum borç sabit kalıyor mu 2. sorum benim 5 bankaya borcum var 1. banka Vakıfbank zaten 4-5 sene sürer borç sabit kalırsa diğer bankalar varlık fonuna verirlerse 200 bin borçu örnek veriyorum 40 bine kapatabilir miyim
asikral1, 2 saat önce
asikral1
Şef
13 Ekim 2025 01:13
Öncelikle bu borç bitene kadar kesiliyor borcu yoktur yazısı almayı ihmal etme bitince banka eğer o süreçte faizi de isterse icra dairesi ek bir kesinti daha açabilir ve maalesef yasal icra dairesi aracılığı ile yolluyor bunu geçmiş olsun ama o 1 milyon kesilmesi bitene kadar 1/4 kesilecek

izmir359035
Memur
13 Ekim 2025 01:15

Öncelikle geçmiş olsun. Kısa kısa cevaplayayım sorularını. Öncelikle diyelim tek bir bankaya borcun 300 bin TL. Maaşının 1/4 ü otomatik kesiliyor. Atıyorum o kesilen rakam 15 bin TL. Sen diyorsun ki borcum 285 kaldı. Ama kalmıyor. Faiz işlemeye devam ediyor. Senden kesilen 15 binin ortalama 8-9 bini faize gidiyor her ay.

Diğer soruna gelince sırada bekleyen bankalar üzerine kayıtlı evin araban varsa onların satışını istiyor. Üzerine kayıtlı bir şeyin yoksa eğer maaş kesintisi için sırada beklemeye devam ederler. Bu süre zarfında ise borcuna faiz işlemeye devam eder. Süreç uzarsa varlık fonuna devredebilirler. Varlık fonuda memur yani maaşlı müşteri olduğu için nasılsa geliri var deyip biraz daha bindirir fiyatı. Senin bir gelirin olmasa eğer ve senden bir şey alamayacaklarını bilseler o zaman ucuza kapatırsın dosyayı. Ama bu meslekte çok zor.

Lafın kısası sağdan soldan ailenden vs birilerinden borç bulup git kapat sırayla hepsini tek tek. Yoksa Allah yardımcın olsun. Hiç acımaları yok hukuk bürolarının

