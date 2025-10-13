Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Gebelikte heyet rapıru


13 Ekim 2025 07:54
Gebelikte heyet rapıru

Riskli gebelik durumunda özel hastaneden alınan heyet raporu geçerli olur mu


buraközeleğitim
Müsteşar
13 Ekim 2025 08:21

olur hocam


bahçesaray
Şef
13 Ekim 2025 09:01
sgk anlaşması varsa hastanenin olur
Toplam 2 mesaj

