Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

cte eşya yönetmeliği


13 Ekim 2025 10:41
cte eşya yönetmeliği

Yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler

Madde 6 ? Koğuş, oda ve eklentilerinde, her hükümlü için kantinden temin edilmek şartıyla bir adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre uzunluğunda bıçak, plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal, yemek ve çay kaşığı, 0.50 mm. kalınlığında iki adet metal yemek tabağı ve ikişer adet cam su bardağı ile çay bardağı ve tabağı bulundurulabilir.

Çok Yazılan Konular

Zabıt katipliğinden istifa. Deneyimli arkadaşların fikirleri önemli benim için...IBAN değişikliği Faizsiz 100 bin TLİcralıklar 100 bin faizsizKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)İnfaz koruma memuruna saldırıCezaevlerinde güvenlik sorunları ve çözümleri..Derece kademe ilerlemesi zamanı6 Haziran Ceza infaz Personelleri Günü kutlu olsun..3 Ay Hapis Cezası Aldım

Sözlük

doğalgaz faturası 1 fomo 1 Göbeklitepe 1 günün filmi 1 twetter 1 Mercimek çorbasına un konulması 1 karahan tepe 1 bir tartıdan fazlası 1 bi mola radyo yayını 1 kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 1

Son Haberler

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli olduAnkara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacakHukuk Müşavirliklerinin Genel Müdürlük Şeklinde Teşkilatlanması İyi Mi Oldu?Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştıAYM'den BİK ilanlarının kesilmesine ilişkin düzenlemeye iptal kararı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari