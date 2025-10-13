KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han

2025-26 Sutasak alımı


13 Ekim 2025 10:59
2025-26 Sutasak alımı

Tahmini olarak 2025 Sutasak ilanı ne zaman gelir ve fyt ne zaman başlar süreç nasıl ilerler.

Çok Yazılan Konular

Açık öğretim fakültesi mezunları astsubay subay olabilir mi ?MSB 3.094 işçi alımıJandarma subaylık

Sözlük

Gram Altın 10.000-TL 1 kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 1 karahan tepe 1 gram altın 1 Göbeklitepe 1 jomo 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 twetter 1 bir tartıdan fazlası 1 günün filmi 1

Son Haberler

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli olduAnkara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacakHukuk Müşavirliklerinin Genel Müdürlük Şeklinde Teşkilatlanması İyi Mi Oldu?Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştıAYM'den BİK ilanlarının kesilmesine ilişkin düzenlemeye iptal kararı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari