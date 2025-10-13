Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Kurumlar arası geçiş.


13 Ekim 2025 11:15
Kurumlar arası geçiş.

Arkadaşlar başka kurumdan büyükşehir belediyesine bağlı şirketlere geçmek istiyorum. Örneğin İSKİ ye geçiş için dilekçeyi verdikten sonra kabul ü genel müdür mü veriyor yoksa büyükşehir belediye başkanımı ?

Çok Yazılan Konular

Belediyede Ödenen ÖdemelerÜniversite Becayiş (Tek Başlık)İbb, iett ve iski arşiv araştırması sonucu hala gelmediBelediye veya üniversitede çalışıpta Başka Kuruma Geçmek İsteyen Varsa Yerini Doldurabilirim !

Sözlük

twetter 1 bi mola radyo yayını 1 doğalgaz faturası 1 gram altın 1 jomo 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 Göbeklitepe 1 Mercimek çorbasına un konulması 1 fomo 1 Gram Altın 10.000-TL 1

Son Haberler

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli olduAnkara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacakHukuk Müşavirliklerinin Genel Müdürlük Şeklinde Teşkilatlanması İyi Mi Oldu?Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştıAYM'den BİK ilanlarının kesilmesine ilişkin düzenlemeye iptal kararı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari