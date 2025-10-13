Mazeret Tayin Dilekçesinin PGM'ye gönderilmemesi

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Zabıt katibi olarak sağlık ve güvenlik mazeretleri ile tayin talebinde bulundum iki hafta oldu herhangi bir hareket yoktu, dilekçemde bahsettiğim akrabalarla ilgili husumete ilişkin can güvenliği ile ilgili meselelere istinaden dilekçenin savcılığa gönderildiğini söyledi komisyon. Araştırma yapılacağını ve gerekirse evde ifade alınması gibi araştırmalar yapılacak falan dendi. Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu? SÜrecin bu kadar çıkmaza girmesi ile ilgili görüşünüz nedir?

