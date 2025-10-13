Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

geçici görevlendirme


13 Ekim 2025 12:07
geçici görevlendirme
merhaba eş durumundan geçici görevlendirmeyle atamasi çıkan var mı bir sorum olacaktı 12 Ay süreyle atamam yapıldı 12 aydan önce ilisigimi kesip kendi kadromun olduğu yere başlayabilir miyim bilgisi olan var mı acaba

Yılmaz8765
Aday Memur
13 Ekim 2025 12:08
...

antepliyiz.
Aday Memur
13 Ekim 2025 13:16
devrem bu sene iki defa mi tayinci oldun

antepliyiz.
Aday Memur
13 Ekim 2025 13:37
5061648239 mesaj atabilir misiniz
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuİçeriden bilgiİcralık polislerKişisel Verilerin hukuka Ele geçirilmesi Promosyon tahmininiz nedir?İKİNCİ ŞARK KALKACAK MI?2043 yılında emekli oluyorum Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGönüllü Şark DurumuPromosyon: 56 bini Emniyete Araç-130 Binde Emniyet Personeline

Sözlük

doğalgaz faturası 1 kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 1 Trafikte 200 bin liraya varan cezaların olması 1 fomo 1 jomo 1 twetter 1 Gram Altın 10.000-TL 1 bi mola radyo yayını 1 Göbeklitepe 1 bir tartıdan fazlası 1

Son Haberler

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli olduAnkara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacakHukuk Müşavirliklerinin Genel Müdürlük Şeklinde Teşkilatlanması İyi Mi Oldu?Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştıAYM'den BİK ilanlarının kesilmesine ilişkin düzenlemeye iptal kararı

Editörün Seçimi

Gram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclari