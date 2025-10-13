geçici görevlendirme

merhaba eş durumundan geçici görevlendirmeyle atamasi çıkan var mı bir sorum olacaktı 12 Ay süreyle atamam yapıldı 12 aydan önce ilisigimi kesip kendi kadromun olduğu yere başlayabilir miyim bilgisi olan var mı acaba

